Нападение подростка с молотком на курскую школу попало на видео

Вооруженный молотком подросток ворвался в школу № 54 в Курске. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся с места. Личность школьника уже установили, с ним общаются психологи. СК возбудил уголовное дело, а врио губернатора Александр Хинштейн призвал сделать выводы из случившегося. Что известно о ЧП в курской школе — в материале «Газеты.Ru».