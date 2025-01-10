В Ростовской области на 7,3% увеличили выплаты для 1 млн пенсионеров

В Ростовской области на 7,3% выросли страховые пенсии по старости, инвалидности и при потере кормильца. Индексация коснулась более 1 млн человек, сообщает донское отделение СФР.
— Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение всех трудоустроенных специалистов. После увольнения они также получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций, — уточнили в Социальном фонде.
Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента увеличили до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — до 8,7 тысячи рубля. Если инфляция по итогам 2024 года окажется выше проведенной индексации, суммы могут повысить дополнительно.
В СФР добавили: в связи с праздниками пенсионеры, получающие деньги через банк не позднее 10 числа, досрочно получили проиндексированные выплаты. Следующие перечисления таких пенсионеров ожидают уже в феврале.
Почтовые отделения в 2025 году доставляют пенсии по обычному графику. Доставка через почту началась с 3 января и продлится до 25 января.