Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что Лига не будет поддерживать законопроект, регулирующий видеоигры, в текущем его виде.

Источник: © РИА Новости

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр.

«В текущем виде законопроект (регулирующий видеоигры — ред.) поддерживать не будем. Он требует очень серьезной доработки. Письмо в Госдуму и Совет Федерации направим в понедельник», — сообщила Мизулина.

Она уточнила, что в тексте много неоднозначных формулировок, к которым возникает ряд вопросов.

«Настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры. Законопроектом не определено, какие именно персональные данные пользователей видеоигр подлежат сбору и обработке распространителями игр в целях идентификации. Даже в части маркировки видеоигр, которая безусловно нужна (и многими распространителями игр уже используется), формулировки неоднозначные», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Интернет
технологии