Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр.
«В текущем виде законопроект (регулирующий видеоигры — ред.) поддерживать не будем. Он требует очень серьезной доработки. Письмо в Госдуму и Совет Федерации направим в понедельник», — сообщила Мизулина.
Она уточнила, что в тексте много неоднозначных формулировок, к которым возникает ряд вопросов.
«Настораживает предложение об обязательной идентификации пользователей видеоигр распространителем видеоигры. Законопроектом не определено, какие именно персональные данные пользователей видеоигр подлежат сбору и обработке распространителями игр в целях идентификации. Даже в части маркировки видеоигр, которая безусловно нужна (и многими распространителями игр уже используется), формулировки неоднозначные», — добавила глава Лиги безопасного интернета.