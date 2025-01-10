Мизулина не поддержала проект о регулировке видеоигр в текущем виде

Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин сказал РИА Новости, что все игровые сервисы в России могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги», биометрию или номер телефона в случае принятия нового законопроекта о регулировании видеоигр.