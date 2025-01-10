Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани частично изменятся маршруты автобусов № 18 и 22

Начиная с завтрашнего дня в столице Татарстана частично изменятся маршруты движения автобусов № 18 и 22. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Источник: Freepik

В частности, с 11 января автобус № 18 будет двигаться по улицам Ленинградская, Айдарова, Челюскина и далее по маршруту с добавлением двух остановок: «Ул. Айдарова» на улице Ленинградская и «Ул. Челюскина» у дома № 53 по улице Челюскина.

В свою очередь автобус № 22 будет двигаться по улицам Можайского, Пархоменко, Маршрутная, а затем по Горьсковскому шоссе и далее по маршруту с добавлением остановки «Ул. Горьковское шоссе» у дома № 7 по Горьковскому шоссе.

Решение принято городской комиссией по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией, уточнили в мэрии столицы РТ.