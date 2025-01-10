В Казани частично изменятся маршруты автобусов № 18 и 22

В частности, с 11 января автобус № 18 будет двигаться по улицам Ленинградская, Айдарова, Челюскина и далее по маршруту с добавлением двух остановок: «Ул. Айдарова» на улице Ленинградская и «Ул. Челюскина» у дома № 53 по улице Челюскина.
В свою очередь автобус № 22 будет двигаться по улицам Можайского, Пархоменко, Маршрутная, а затем по Горьсковскому шоссе и далее по маршруту с добавлением остановки «Ул. Горьковское шоссе» у дома № 7 по Горьковскому шоссе.
Решение принято городской комиссией по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией, уточнили в мэрии столицы РТ.