В Казани частично изменятся маршруты автобусов № 18 и 22

В частности, с 11 января автобус № 18 будет двигаться по улицам Ленинградская, Айдарова, Челюскина и далее по маршруту с добавлением двух остановок: «Ул. Айдарова» на улице Ленинградская и «Ул. Челюскина» у дома № 53 по улице Челюскина.