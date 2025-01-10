В Узбекистане госслужащих будут проверять на склонность к коррупции

«Это позволит выявлять тех, кто случайно или с целью незаконного обогащения попал на государственную службу, а также обеспечит отбор честных и добросовестных кадров для работы в государственных учреждениях,» — подчеркнул Бурханов.
Как именно будет проходить проверка, глава агентства пока не уточнил. Но, судя по всему, речь может идти о применении детектора лжи.
Было бы здорово проверить всех чиновников, особенно в хокимиятах. Правда, если быть честными, результаты могут шокировать — работать будет просто некому…