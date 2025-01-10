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В Узбекистане госслужащих будут проверять на склонность к коррупции

Глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов объявил о планах по тестированию государственных служащих на склонность к коррупции. В первую очередь речь идет о руководителях госорганов и тех, кто находится в кадровом резерве на подобные должности.

«Это позволит выявлять тех, кто случайно или с целью незаконного обогащения попал на государственную службу, а также обеспечит отбор честных и добросовестных кадров для работы в государственных учреждениях,» — подчеркнул Бурханов.

Как именно будет проходить проверка, глава агентства пока не уточнил. Но, судя по всему, речь может идти о применении детектора лжи.

Было бы здорово проверить всех чиновников, особенно в хокимиятах. Правда, если быть честными, результаты могут шокировать — работать будет просто некому…