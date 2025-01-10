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В ГАИ рассказали, почему запрещено использовать телефон за рулем

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ГАИ рассказали, почему запрещено использовать телефон за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В соответствии с ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.

Держа в руках телефон, водитель не в состоянии должным образом реагировать на возникновение внештатных ситуаций на дороге, подвергая тем самым опасности не только свою безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения.

За нарушение указанного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 базовых величин.