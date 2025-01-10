Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности

Так, глава ЦИК подчеркнул, что законодательное нововведение о том, что не будут создаваться участки голосования за границей, обусловлено вопросами безопасности. В частности, по словам Карпенко, отсутствуют меры по безопасности на участках, которые раньше создавались на территории других стран, а также сокращением количества работников дипкорпуса.