Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности

Председатель ЦИК Игорь Карпенко сказал, почему Беларусь не создает участки для голосования за рубежом, передает БелТА.
Так, глава ЦИК подчеркнул, что законодательное нововведение о том, что не будут создаваться участки голосования за границей, обусловлено вопросами безопасности. В частности, по словам Карпенко, отсутствуют меры по безопасности на участках, которые раньше создавались на территории других стран, а также сокращением количества работников дипкорпуса.
При этом Карпенко обратил внимание, что для белорусов, которые постоянно проживают за границей и состоят на консульском учете, созданы условия для организации их голосования на территории Беларуси. Проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков — в Минске и пяти областных центрах.
— Адреса этих участков размещены на сайте ЦИК, — добавил глава Центральной избирательной комисии.
Еще Карпенко выразил надежду, что соседние государства не станут создавать препятствий для пересечения белорусами границы, чтобы были реализованы их избирательные права.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Еще ЦИК Беларуси сообщил, что избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года.