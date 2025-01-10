Стало известно, каким воздухом омичи дышали в декабре

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали отчет о состоянии атмосферного воздуха Омска в декабре 2024 года. Судя по этим данным, повезло жителям только одного городского округа — Ленинского. По результатам стационарных постов наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха там оценивался как низкий. Во всех остальных округах в атмосфере зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Так, в Центральном округе выявлены превышения ПДК оксида углерода и сероводорода. В Октябрьском — сероводорода и формальдегида. Жители Советского и Кировского округов дышали сероводородом и хлоридом водорода соответственно.
Во всех этих округах уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается специалистами как повышенный. При этом случаев высокого и экстремально высокого загрязнения зарегистрировано не было.
Шесть дней декабря 2024, а именно 8, 9, 23, 24, 25 и 26, были особенно неблагоприятны. В эти дни метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере.