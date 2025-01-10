Стало известно, каким воздухом омичи дышали в декабре

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали отчет о состоянии атмосферного воздуха Омска в декабре 2024 года. Судя по этим данным, повезло жителям только одного городского округа — Ленинского. По результатам стационарных постов наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха там оценивался как низкий. Во всех остальных округах в атмосфере зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.