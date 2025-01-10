Россиянин из Лос-Анджелеса назвал ураганный ветер причиной лесных пожаров в Калифорнии

По шоссе есть два выезда: через Пасадену, где бушует пожар, и через Сан-Фернандо, где уже тоже были очаги возгорания. Мы поехали через второй. Минут 40 постояли в пробке на выезде, хотя в обычное время их там не бывает. Пока стояли эти два километра, чувствовалось, что люди в панике. Сильно пахло дымом, пришлось отключить кондиционер и закрыть окна. Уже потом я узнал, что в момент, когда мы уехали, загорелись голливудские холмы. То есть появился новый очаг пожара в месте, которое достаточно далеко как от Пасадены, так и от Пасифик-Палисейдс. Так что я не пожалел, что мы уехали. Сейчас мы с семьей в Лас-Вегасе. Пугает, что наше пребывание здесь может затянуться. Аренда гостиницы — не самое дешевое удовольствие.