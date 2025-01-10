Для уборки мазута в Крыму поделят морское побережье

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил поделить побережье Черного моря в республике для уборки мазута. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Аксенов отметил, что в каждом муниципалитете мобилизовали плавсредства. По его словам, все службы полностью укомплектовали необходимыми техническими средствами. Это было сделано как за счет бюджета, так и внебюджетных источников.
«По сути, практическая задача стоит простая: обнаружили пятно на воде или выброс на берег утром — ликвидировали до конца светового дня».
Глава Крыма добавил, что нужно убирать грунт как можно быстрее. По его словам, нельзя допускать проникновения мазута в более глубокие слои.
«Для оперативной работы весь берег должен быть поделен на зоны ответственности, буквально каждый километр — закреплен за конкретным должностным лицом», — пояснил руководитель региона.
Глава республики также поручил до конца дня нужно завершить инвентаризацию средств. Как пояснил Аксенов, в первую очередь речь идет о специальных сетях, которые задерживают выход мазута на берег.