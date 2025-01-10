Кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе Дона заполнили почти на 100%

Заполненность кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района Ростовской области достигло примерно 98% к концу 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы.
В публикации издания говорится, что с 2019 года на кладбище появилось около 30 тысяч захоронений. Сейчас, по данным ростовских властей, существуют резервные участки. С учетом этого, есть еще около 3,5 тысячи мест, пригодных для размещения могил. Также для родственных подзахоронений в Ростове-на-Дону открыто Северное кладбище.
Вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют запустить весной 2026 года. Ранее стоимость контракта на проведение работ увеличилась до 1,8 млрд рублей. Запланированные задачи должны завершить в апреле 2026 года. В итоге к уже существующей территории добавится еще 40 га.