Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кладбище «Ростовское» в Мясниковском районе Дона заполнили почти на 100%

Заполненность действующего кладбища Ростова-на-Дону приблизилась к 100%

Источник: Комсомольская правда

Заполненность кладбища «Ростовское» на территории Мясниковского района Ростовской области достигло примерно 98% к концу 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию донской столицы.

В публикации издания говорится, что с 2019 года на кладбище появилось около 30 тысяч захоронений. Сейчас, по данным ростовских властей, существуют резервные участки. С учетом этого, есть еще около 3,5 тысячи мест, пригодных для размещения могил. Также для родственных подзахоронений в Ростове-на-Дону открыто Северное кладбище.

Вторую очередь кладбища «Ростовское» планируют запустить весной 2026 года. Ранее стоимость контракта на проведение работ увеличилась до 1,8 млрд рублей. Запланированные задачи должны завершить в апреле 2026 года. В итоге к уже существующей территории добавится еще 40 га.