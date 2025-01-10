Житель Иркутска спас 300 котов с высоких деревьев и столбов

Житель Иркутска под псевдонимом Владимир Васечкин спасает жизни животных. Мужчина снимает котов с высоких столбов и 30-метровых деревьев, вытаскивает из чердаков, подвалов, ям и вентиляционных шахт, так ему удалось сохранить жизнь 300 питомцев. Однако свою личность он не раскрывает вот уже долгие пять лет, не хочет лишнего внимания.
Сибиряк впервые спас кота, когда занимался обрезкой и удалением веток, друзья попросили помочь их питомцу. Он не отказался, а после к нему за помощью стали обращаться и другие приятели, а иногда даже незнакомцы.
— Выезжаю по Иркутску и району. Реже в Ангарск и Шелехов. Недавно стал брать с владельцев пушистых экстремалов символические две тысячи рублей за бензин, использование специального снаряжения и время, — рассказал Владимир в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск.
Кстати, мужчина ведет свой канал в социальных сетях. Именно там его и находят жители региона, в какой-то момент обращений стало так много, что спасение котов стало основным занятием Владимира.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работников лагеря осудят после нападения собак на ребенка в Забайкалье.