Житель Иркутска спас 300 котов с высоких деревьев и столбов

Житель Иркутска под псевдонимом Владимир Васечкин спасает жизни животных. Мужчина снимает котов с высоких столбов и 30-метровых деревьев, вытаскивает из чердаков, подвалов, ям и вентиляционных шахт, так ему удалось сохранить жизнь 300 питомцев. Однако свою личность он не раскрывает вот уже долгие пять лет, не хочет лишнего внимания.