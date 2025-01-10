ЦИК: бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке

Карпенко также отметил, что все белорусские граждане страны знают оба государственных языка. И добавил, что ФИО кандидатов и некоторые их биографические данные, которые указываются в бюллетене на белорусском языке, не вызовут трудностей у белорусов. А иная информация о кандидатах в президенты, в том числе на русском языке, будет размещаться на тематических стендах на участках для голосования.