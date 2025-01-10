ЦИК: бюллетени на выборах президента 2025 будут только на белорусском языке

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко сказал, почему избирательные бюллетени на выборах президента будут на белорусском языке, передает Sputnik Беларусь.
Глава ЦИК напомнил, что текст и формат бюллетеней на выборах устанавливается Центризбиркомом, что предусматривает Избирательный кодекс.
И здесь же Карпенко обратил внимание на то, что в Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. Поэтому в этом плане в вопросах с бюллетенями ЦИК были выполнены все процедуры согласно законодательству. А постановление относительно бюллетеня рассматривалось и было принято в открытом гласном формате.
— Приняли коллегиальное решение, за которое проголосовали. Значит, это решение должно выполняться всеми государственными органами и гражданами, которые принимают участие в голосовании, — подчеркнул он.
Карпенко также отметил, что все белорусские граждане страны знают оба государственных языка. И добавил, что ФИО кандидатов и некоторые их биографические данные, которые указываются в бюллетене на белорусском языке, не вызовут трудностей у белорусов. А иная информация о кандидатах в президенты, в том числе на русском языке, будет размещаться на тематических стендах на участках для голосования.
Гражданам, проявляющим «ненужную активность» касаемо языка в избирательных бюллетенях, глава ЦИК сказал лучше предварительно сделать осознанный выбор.
— Некоторым гражданам, которые проявляют ненужную активность относительно того, на каком языке будет выпущен бюллетень, (совет такой): прийти на избирательный участок, внимательно, предварительно ознакомиться с данными кандидатов и сделать свой осознанный выбор, — заключил Карпенко.
Кроме того, ранее ЦИК назвал запреты, которые будут содержаться в бюллетене по выборам.
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Еще Беларусь не откроет избирательные участки за границей из-за мер безопасности. Также ЦИК Беларуси сообщил, что избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года.