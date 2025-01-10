Вероятность магнитного шторма в Ростовской области составила 1%

Вероятность магнитного шторма в Ростовской области в ближайшие дни не превысит 1%. Такой прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Уточняется, что 10 января вероятность резких изменений магнитосферы крайне мала. В частности, в виде бури она может проявиться лишь в 5%, а магнитный шторм ожидается только в 1% возможных случаев.
Такая же ситуация с геомагнитной активностью сохранится 11 января. На следующий день, 12 числа, прогноз по магнитным бурям составит уже 25%, а по магнитному шторму — 5%.
Напомним, при магнитных изменениях метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.