В вузе Петербурга заработала станция по приему спутниковых данных

Уточняется, что «Унискан-24» осуществляет прием данных в режиме реального времени в радиусе до 2,5 тыс. км на частоте Х-диапазона (8 ГГц) как с российских, так и зарубежных космических аппаратов. С помощью станции можно отслеживать в режиме реального времени объекты атмосферы — типы облаков и их развитие, содержание водяного пара, дым, пыль, температурные характеристики, поверхностные воды — минеральная и органическая мутности, фитопланктон, температуру воды, лед, а также объекты суши — состояние растительности, тепловые характеристики, гари, снежный покров.