В вузе Петербурга заработала станция по приему спутниковых данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Станция приема спутниковой информации начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Она будет рассматриваться как резервная для выполнения задач МЧС в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
«В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения введена в работу станция приема спутниковой информации “Унискан-24”. Станция будет рассматриваться как резервная для выполнения задач МЧС в Северо-Западном федеральном округе. В перспективе совместно с научными подразделениями МЧС будут разрабатываться методы обработки новых данных с обновленных спутниковых группировок по выявлению потенциально опасных зон и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Унискан-24» осуществляет прием данных в режиме реального времени в радиусе до 2,5 тыс. км на частоте Х-диапазона (8 ГГц) как с российских, так и зарубежных космических аппаратов. С помощью станции можно отслеживать в режиме реального времени объекты атмосферы — типы облаков и их развитие, содержание водяного пара, дым, пыль, температурные характеристики, поверхностные воды — минеральная и органическая мутности, фитопланктон, температуру воды, лед, а также объекты суши — состояние растительности, тепловые характеристики, гари, снежный покров.
С помощью станции в ГУАП планируется разработка методов распознавания опасных процессов и явлений в окружающей среде способами машинной обработки данных.