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Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Умер основатель крымской службы анестезиологии и реаниматологии Андрей Бабанин. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

Источник: РИА "Новости"

«5 января 2025 года в результате продолжительной болезни ушел из жизни один из основоположников крымской службы анестезиологии и реаниматологии, заслуженный врач РК Андрей Андреевич Бабанин», — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что Андрей Андреевич Бабанин окончил лечебный факультет Крымского медицинского института в 1970 году и начал работать врачом скорой медицинской помощи. Через три года он прошел специализацию по анестезиологии в Харьковском институте усовершенствования врачей. С 1973 по 1985 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской больнице Симферополя.

В 1986 Году его пригласили в Крымский медицинский институт на должность ассистента кафедры скорой помощи, где в 1989 году избрали доцентом кафедры, а позже он стал ее заведующим.

«До февраля 2015 года Андрей Андреевич Бабанин являлся главным внештатным анестезиологом Минздрава Крыма, продолжая клиническую работу в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко», — уточняют в Минздраве РК.

Врач ежедневно проводил большое число консультаций пациентов хирургического и терапевтического профиля, которые находились в критическом состоянии.

До 2018 года Андрей Бабанин был заведующим кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Специалист высочайшего уровня передавал свои знания в виде многочисленных публикаций, учебных пособий и методических разработок.

Прощание с Андреем Бабаниным состоится 14 января 2025 года в 11:00 в Доме культуры Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского по адресу бульвар Ленина, 5/7, Симферополь.