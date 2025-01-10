Умер основатель службы анестезиологии и реаниматологии в Крыму

«5 января 2025 года в результате продолжительной болезни ушел из жизни один из основоположников крымской службы анестезиологии и реаниматологии, заслуженный врач РК Андрей Андреевич Бабанин», — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что Андрей Андреевич Бабанин окончил лечебный факультет Крымского медицинского института в 1970 году и начал работать врачом скорой медицинской помощи. Через три года он прошел специализацию по анестезиологии в Харьковском институте усовершенствования врачей. С 1973 по 1985 год работал врачом анестезиологом-реаниматологом в 6-й городской больнице Симферополя.
В 1986 Году его пригласили в Крымский медицинский институт на должность ассистента кафедры скорой помощи, где в 1989 году избрали доцентом кафедры, а позже он стал ее заведующим.
«До февраля 2015 года Андрей Андреевич Бабанин являлся главным внештатным анестезиологом Минздрава Крыма, продолжая клиническую работу в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко», — уточняют в Минздраве РК.
Врач ежедневно проводил большое число консультаций пациентов хирургического и терапевтического профиля, которые находились в критическом состоянии.
До 2018 года Андрей Бабанин был заведующим кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Специалист высочайшего уровня передавал свои знания в виде многочисленных публикаций, учебных пособий и методических разработок.
Прощание с Андреем Бабаниным состоится 14 января 2025 года в 11:00 в Доме культуры Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского по адресу бульвар Ленина, 5/7, Симферополь.