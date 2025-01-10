Текслер возмутился поведением водителя челябинского автобуса

— Увидел в соцсетях видео как водитель отказался везти пассажиров якобы из-за неработающего валидатора. Начал их высаживать, деньги за проезд возвращать отказался, — написал губернатор в своём Telegram-канале. — Ситуация произошла ещё в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей.