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Текслер возмутился поведением водителя челябинского автобуса

Губернатор Алексей Текслер возмутился поведением водителя челябинского автобуса № 22, который отказался везти пассажиров, сообщив о поломке валидатора. Глава региона потребовал проверить перевозчика и разобраться в случившемся.

Источник: Pchela.News

— Увидел в соцсетях видео как водитель отказался везти пассажиров якобы из-за неработающего валидатора. Начал их высаживать, деньги за проезд возвращать отказался, — написал губернатор в своём Telegram-канале. — Ситуация произошла ещё в праздничные дни. Перевозчик — частная организация на регулируемом маршруте. Но смысл от этого не меняется. Это недопустимое отношение к пассажирам, невыполнение своих обязанностей.

Алексей Текслер добавил, что поручил областному Министерству дорожного хозяйства и транспорта провести проверку и наказать виновных.

— Таких ситуаций на транспорте в регионе быть не должно, это должны понимать все перевозчики.

заключил губернатор.