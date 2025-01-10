Каждый пятый россиянин за три года уже стал предпринимателем или готов открыть свое дело

За последние три года доля интереса к открытию собственного дела увеличилась с 21% в 2022 году до 23% в 2024 году. Среди опрошенных 14% уже являются опытными предпринимателями, 6% только пытаются открыть свое дело, а 3% проявляют интерес к открытию бизнеса, но пока не сделали для этого конкретных шагов. Такие результаты показало исследование ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») Сбера и Минэкономразвития по итогам 2024 года.
Респонденты обозначили среди мотивов открытия бизнеса желание свободы (52%), получение высокого дохода для себя и семьи (48%), самореализация (42%), улучшение жизни людей (22%). 11% хотели бы изменить мир, 9% опрошенных столкнулись с трудностями в поиске работы в найме, а ещё 5% хотели бы продолжить семейное дело. Мотив получения высокого дохода было более актуальным для молодых людей в возрасте 18−35 лет и жителей городов-миллионников.
На вопрос о необходимой помощи при открытии бизнеса 62% указали стартовый капитал. Также для участников опроса оказались важными общение с другими предпринимателями, юридическую поддержку, поиск клиентов, рекламу, обучение и консультации.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— По итогам исследования, 43% респондентов отметили, что создание своего дела — это хорошее решение, а 48% считают, что успешные предприниматели пользуются уважением в обществе. Почти четверть россиян уже заняты или хотят в ближайшем будущем работать на себя, чтобы иметь больше свободы и выше доход. Такие высокие репутационные оценки предпринимательства помогают и быстрому росту числа предпринимателей на Юге России и Северном Кавказе, — отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.