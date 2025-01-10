Каждый пятый россиянин за три года уже стал предпринимателем или готов открыть свое дело

За последние три года доля интереса к открытию собственного дела увеличилась с 21% в 2022 году до 23% в 2024 году. Среди опрошенных 14% уже являются опытными предпринимателями, 6% только пытаются открыть свое дело, а 3% проявляют интерес к открытию бизнеса, но пока не сделали для этого конкретных шагов. Такие результаты показало исследование ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») Сбера и Минэкономразвития по итогам 2024 года.