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Капремонт в школе № 29 завершен: занятия там возобновятся с 13 января

Капитальный ремонт в школе № 29 завершен. С понедельника, 13 января, в учебном заведении будет возобновлен образовательный процесс. Об этом сегодня в своем telegram-канале рассказал глава города Сергей Петрин. Мэр напомнил, что работы на объекте стартовали в апреле. Подрядчику пришлось столкнуться с рядом трудностей.

«В здании, построенном в 40-е годы прошлого века, были выявлены аварийные перекрытия, пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию, поэтому потребовалось больше времени, чем планировалось на проведение работ», — пояснил градоначальник.

В итоге в процессе капремонта заменили перекрытие кровли — она текла, и портила фасад. Фасад тоже привели в порядок. Работы по благоустройству прилегающей территории проведут как только наладится погода. Сейчас в помещениях идет установка оборудования и расстановка мебели. Ведутся последние приготовления к приему ребят.

Кстати, как рассказал Петрин, в планах на этот год модернизация еще трех школ — № 20, 36 и 79, а также детсада № 60.

образование