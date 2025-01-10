Капремонт в школе № 29 завершен: занятия там возобновятся с 13 января

Капитальный ремонт в школе № 29 завершен. С понедельника, 13 января, в учебном заведении будет возобновлен образовательный процесс. Об этом сегодня в своем telegram-канале рассказал глава города Сергей Петрин. Мэр напомнил, что работы на объекте стартовали в апреле. Подрядчику пришлось столкнуться с рядом трудностей.