Капремонт в школе № 29 завершен: занятия там возобновятся с 13 января

«В здании, построенном в 40-е годы прошлого века, были выявлены аварийные перекрытия, пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию, поэтому потребовалось больше времени, чем планировалось на проведение работ», — пояснил градоначальник.
В итоге в процессе капремонта заменили перекрытие кровли — она текла, и портила фасад. Фасад тоже привели в порядок. Работы по благоустройству прилегающей территории проведут как только наладится погода. Сейчас в помещениях идет установка оборудования и расстановка мебели. Ведутся последние приготовления к приему ребят.
Кстати, как рассказал Петрин, в планах на этот год модернизация еще трех школ — № 20, 36 и 79, а также детсада № 60.