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Сумму «Чкаловской премии» для нижегородских учителей увеличили до 1 млн рублей

Премию будут выплачивать 10 лучшим проектам.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Размер «Чкаловской премии» для педагогов увеличили до одного миллиона рублей в Нижнем Новгороде. Премию будут выплачивать 10 лучшим проектам раз в два года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На получение выплаты могут рассчитывать учителя, которые обучают детей инженерно-техническим предметам. Для участия необходимо подать заявку на конкурс и представить соответствующий образовательный проект.

Напомним, что Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов в мире. По данным ресурса Numbeo, в рейтинге мегаполисов столица Приволжья заняла 300 место из 334. Всего же в список вошли 11 российских городов.

Согласно данным сервиса, ежемесячные расходы для семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде в среднем составляют 160 307 рублей без учета арендной платы и ипотеки.

образование