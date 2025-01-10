Возьми банджо, сыграй: Ринго Старр выпустил кантри-альбом

Позитив и жизнерадостность музыкант сохранил и в нулевые, омраченные войной в Ираке, 11 сентября и мировым финансовым кризисом, и в бурные десятые. Он не отказывается от своего фирменного мировоззрения до сих пор. В последние годы Ринго выпускает в основном мини-альбомы, объясняя это комфортом работы в коротком формате — и эти сочинения остаются всё такими же бодрыми, как и раньше. Даже если на первый взгляд кажется, что он вдруг начал петь о грусти и трудностях, как в February Skies, первой песне с прошлогоднего мини-альбома Crooked Boy. Но даже там для любой печали у Ринго находится решительный ответ: «Меня достало февральское небо!».