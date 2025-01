Возьми банджо, сыграй: Ринго Старр выпустил кантри-альбом

В 1970-х Старр пробовал себя в кино, снимался много и порой весьма успешно. Его сольная музыкальная карьера тоже была продуктивной: она подарила миру как минимум четыре крупных хита своего времени — It Don’t Come Easy, Photograph, You’re Sixteen и No No Song. Тридцать пять лет назад Ринго сделал ставку на концертную деятельность, создав Ringo Starr & His All-Starr Band — ансамбль, который не записывает альбомы, но активно гастролирует. Программы их концертов включают главные хиты участников группы, и в разные годы в состав All-Starr Band входили такие звезды, как Джо Уолш из The Eagles, Роджер Ходжсон из Supertramp, Джон Энтвистл из The Who, и много кто еще.