Омичи увидят Марс во всей красе

На следующей неделе, 16 января, омичи смогут наблюдать захватывающее астрономическое явление — противостояние Марса. В эту ночь Красная планета достигнет максимальной яркости и будет видна на протяжении всей ночи.
Марс, названный в честь древнеримского бога войны, является четвертой по удаленности от Солнца планетой Солнечной системы и входит в группу планет земного типа. Его спутники, Фобос и Деймос, в переводе означают «страх» и «ужас». Примечательно, что на Марсе расположен потухший вулкан Олимп, который является самой высокой горой среди всех известных планет Солнечной системы.
«Марс уже сейчас хорошо виден без специальных приборов. Он будет заметен и после 16 января, хотя его яркость начнет постепенно снижаться. В ясную погоду можно будет хорошо различить красновато-оранжевый цвет планеты, который выделяется на фоне звезд. Если у вас будет возможность выехать за город с телескопом, то, возможно, вы сможете увидеть полярные шапки на Марсе».
Кроме того, в конце следующей недели, 19 января, произойдет сближение Венеры и Сатурна. Они расположатся друг от друга в созвездии Водолея совсем на небольшом по космическим меркам расстоянии. Не стоит забывать и о еще одной яркой планете, которую можно наблюдать в эти ночи — Юпитере, который сияет на юго-востоке.
Таким образом, наступающая неделя порадует любителей астрономии сразу несколькими интересными небесными явлениями, предоставив уникальную возможность увидеть яркий Марс, сближение Венеры и Сатурна, а также величественный Юпитер.