Омичи увидят Марс во всей красе

«Марс уже сейчас хорошо виден без специальных приборов. Он будет заметен и после 16 января, хотя его яркость начнет постепенно снижаться. В ясную погоду можно будет хорошо различить красновато-оранжевый цвет планеты, который выделяется на фоне звезд. Если у вас будет возможность выехать за город с телескопом, то, возможно, вы сможете увидеть полярные шапки на Марсе».