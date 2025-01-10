В Ростовской области отменили режим ЧС по засухе и заморозкам

В Ростовской области отметили режим ЧС, ранее установленный в связи с весенними заморозками и засухой. Соответствующее распоряжение можно найти на портале правовой информации. Документ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В связи с устранением обстоятельств, послуживших основаниями для введения режима чрезвычайной ситуации, отменить режим ЧС регионального характера, — говорится в опубликованном распоряжении.
Исполнение поставленной задачи должен проконтролировать заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
Напомним, в мае на Дону был объявлен режим ЧС в связи с гибелью замерзших посевов. В июне сначала ввели режим повышенной готовности из-за засушливости, а потом утвердили режим ЧС по засухе.