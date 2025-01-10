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Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 января 2025

Отопление частично отключат в Свердловском округе Иркутска 11 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 11 января 2025 коснется Свердловского округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение временно ограничат для проведения ремонтных работ, чтобы не допустить аварийной ситуации в будущем.

Отключение отопления в Иркутске 11 января 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть на улице Маяковского, 41, — уточнил оператор.

Также это значит, что жители дома останутся без горячей воды. Работы начнутся к девяти часам утра, закончатся уже к четырем часам дня. Вот где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 января 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что поездка на снегоходе обернулась ужасной трагедией для семьи из Иркутской области. 11-летний мальчик погиб, его 13-летняя сестра попала в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.