Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 января 2025

Отключение отопления в Иркутске 11 января 2025 коснется Свердловского округа. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение временно ограничат для проведения ремонтных работ, чтобы не допустить аварийной ситуации в будущем.
Отключение отопления в Иркутске 11 января 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть на улице Маяковского, 41, — уточнил оператор.
Также это значит, что жители дома останутся без горячей воды. Работы начнутся к девяти часам утра, закончатся уже к четырем часам дня. Вот где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 января 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поездка на снегоходе обернулась ужасной трагедией для семьи из Иркутской области. 11-летний мальчик погиб, его 13-летняя сестра попала в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.