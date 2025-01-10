В Набережных Челнах с 1 февраля введут проездные в общественном транспорте

Всего введут три варианта проездных. Так, безлимитный проезд либо на автобусах, либо на трамваях оценили в 2400 рублей, а вот безлимит на оба варианта общественного транспорта будет стоить дороже — 3600 рублей. Кроме того, планируют ввести карту на 50 поездок. Она обойдется пассажирам в 1800 рублей.