В Набережных Челнах с 1 февраля введут проездные в общественном транспорте

В Набережных Челнах частично решить проблему со стоимостью проезда намерены при помощи введения проездных карт. Они начнут действовать уже с 1 февраля. Об этом рассказал глава исполкома города Фарид Салахов.
Всего введут три варианта проездных. Так, безлимитный проезд либо на автобусах, либо на трамваях оценили в 2400 рублей, а вот безлимит на оба варианта общественного транспорта будет стоить дороже — 3600 рублей. Кроме того, планируют ввести карту на 50 поездок. Она обойдется пассажирам в 1800 рублей.