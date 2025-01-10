Последние новости к вечеру 10 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 января 2025 года.
Кремль ответил на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, которая может состояться после инаугурации. Песков подтвердил готовность Путина к диалогу без условий, отметив важность обоюдной политической воли.
Фицо призывает ЕС помочь возобновить транзит газа через Украину
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о возможном возобновлении транзита газа через Украину, несмотря на истечение соглашения между Киевом и Москвой. Он обсуждает эту тему с ЕС, чтобы избежать роста цен, угрожая Киеву мерами, включая вето на помощь Украине.
Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка
В Курске проверят безопасность всех школ после ЧП с подростком, ворвавшимся с молотком в школу, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Проверят также ЧОП, охраняющий учебные заведения.
Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам в российском небе
EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над большей частью европейской территории России, включая зоны Москвы, Петербурга и Ростова. Ограничение действует до 31 июля 2025 года, но может быть пересмотрено.
Космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС
Российский космонавт Александр Горбунов с МКС заснял пожары в Лос-Анджелесе. В округе эвакуируют тысячи жителей, борьбе с огнем мешают сильные ветры и неисправные гидранты.