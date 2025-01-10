Последние новости к вечеру 10 января 2025 года

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о возможном возобновлении транзита газа через Украину, несмотря на истечение соглашения между Киевом и Москвой. Он обсуждает эту тему с ЕС, чтобы избежать роста цен, угрожая Киеву мерами, включая вето на помощь Украине.