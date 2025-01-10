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Последние новости к вечеру 10 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 10 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 10 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 января 2025 года.

Кремль ответил на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Источник: РИА "Новости"

Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным, которая может состояться после инаугурации. Песков подтвердил готовность Путина к диалогу без условий, отметив важность обоюдной политической воли.

Фицо призывает ЕС помочь возобновить транзит газа через Украину

Источник: AP 2024

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о возможном возобновлении транзита газа через Украину, несмотря на истечение соглашения между Киевом и Москвой. Он обсуждает эту тему с ЕС, чтобы избежать роста цен, угрожая Киеву мерами, включая вето на помощь Украине.

Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подростка

Источник: РИА "Новости"

В Курске проверят безопасность всех школ после ЧП с подростком, ворвавшимся с молотком в школу, заявил врио губернатора Александр Хинштейн. Проверят также ЧОП, охраняющий учебные заведения.

Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам в российском небе

Источник: RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS

EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов над большей частью европейской территории России, включая зоны Москвы, Петербурга и Ростова. Ограничение действует до 31 июля 2025 года, но может быть пересмотрено.

Космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС

Источник: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Российский космонавт Александр Горбунов с МКС заснял пожары в Лос-Анджелесе. В округе эвакуируют тысячи жителей, борьбе с огнем мешают сильные ветры и неисправные гидранты.