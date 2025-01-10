«Заберём только весной, реву весь вечер»: калининградцы снова оставляют питомцев на границе из-за требований ЕС

«Люди из ЕС сюда таскаются с животинками, мучают их в очередях по жаре и морозу, ещё и такие теперь возникают проблемы, — говорит Елена. — У меня шок просто. Ещё весной я писала: надо открывать недалеко от границы приют-передержку для животных. С сентября поляки начали не пускать животных без титров. Хозяевам надо на работу, и они стали… выпускать своих домашних питомцев на границе. Бросать».