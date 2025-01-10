«Заберём только весной, реву весь вечер»: калининградцы снова оставляют питомцев на границе из-за требований ЕС

Калининградцы, пытающиеся перевозить домашних питомцев через границу с ЕС, до сих пор сталкиваются с проблемами оформления документов и вынуждены спешно пристраивать животных, а иногда от безвыходности даже оставлять их прямо на КПП. Об этом «Клопс» рассказала модератор телеграм-канала «Граница» Елена Прищеп.
По словам собеседницы «Клопс», ещё весной прошлого года Евросоюз распространил уже существующий закон о провозе животных на Россию и Беларусь. Согласно ему въезд собак, кошек и сурков возможен, только если питомец был вовремя провакцинирован против бешенства и в его крови достаточно антител к заболеванию. Это подтверждается специальным анализом — «титром».
Действовать поправки стали с 16 сентября 2024 года, но знают о них до сих пор не все. Кроме того, оформление сертификата занимает довольно много времени.
«Условия такие: если в ЕС на титр сдаёшь, то результат готов в течение двух-шести недель, — рассказывает Елена. — Можно с ним и ехать в Россию, и потом обратно возвращаться. В Германии, например, восемь лабораторий делает этот тест, но забор крови делают все ветклиники».
В России исследуют кровь животных на бешенство только во Владимире, а сдать кровь в Калининграде можно лишь в четырёх местах. Кроме того, при въезде в ЕС из России после сдачи титров нужно выдержать три месяца. Важны и сами цифры: если количество антител ниже необходимого, то животное в страну всё равно не пустят. Придётся опять прививаться, ждать 30 дней и повторять анализ.
«Люди из ЕС сюда таскаются с животинками, мучают их в очередях по жаре и морозу, ещё и такие теперь возникают проблемы, — говорит Елена. — У меня шок просто. Ещё весной я писала: надо открывать недалеко от границы приют-передержку для животных. С сентября поляки начали не пускать животных без титров. Хозяевам надо на работу, и они стали… выпускать своих домашних питомцев на границе. Бросать».
Калининградка сама была свидетелем того, как животных оставляли на КПП. Осенью в помещении досмотра в Мамоново-2 женщина застала бесхозного кота. На вид он был сыт и доволен, так что этому хвостатому в общем-то повезло — он не оказался на улице. Впрочем, и такого беднягу горожанка тоже сфотографировала на границе под Новый год.
Елена подмечает, что есть хорошие хозяева, которые, получив от пограничников отказ, едут домой и оставляют питомцев у родственников или знакомых. Правда, тем, у кого однократная виза, приходится сложнее.
Пудель остался у мамы.
Чуть не попала в подобную ситуацию бывшая калининградка Мария, которая сейчас проживает в Германии. Как рассказала девушка «Клопс», она уже восемь лет ездит на родину со своим маленьким пуделем. Об изменениях в законе Мария не знала.
В декабре Мария прошла стандартную процедуру перед поездкой в государственной ветеринарной службе Дюссельдорфа. Взяла справку для прохождения границы, проставила штампы на клинических исследованиях. А вот о необходимости сдать титры антител к бешенству ветеринар её не предупредила. В результате в Россию и её питомец приехали без проблем, а вот на обратном пути их ждал неприятный сюрприз.
«Госврач всё проставила и подписала, а вот сказать, что собака домой не вернётся, — забыла! — возмущается калининградка. — Я считаю, что это позор и преступление!».
Мария написала ветврачу письмо, та свою ошибку признала. Но решения проблемы не предложила, а лишь посоветовала сделать тест в России и подождать результата 90 дней. Так любимого питомца Марии пришлось оставить у родителей в Калининграде. По всем расчётам, девушка сможет вернуть пуделя домой только в апреле.
«Оставили собаку у родителей и заберём весной. Реву весь вечер…» — с досадой говорит собеседница «Клопс».
Как сообщили «Клопс» в управлении Россельхознадзора, титры антител к бешенству необходимы при любом виде перевозки животного: сухопутном или воздушном, если конечная точка путешествия — страна Евросоюза. В других странах требования могут отличаться. Подробную информацию об этом можно найти на сайте службы.
Что нужно знать о правилах ввоза животных в ЕС.
- С 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС возможен только при проведении лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства.
- Животные в обязательном порядке должны пройти в аккредитованных лабораториях тест на титрование антител к бешенству через 30 дней после проведения иммунизации животного и не менее чем за три месяца до поездки в страны Европейского Союза.
- Дата вакцинации против вируса бешенства не должна предшествовать дате вживления чипа (если вакцинация против бешенства есть, а чипа нет, то прививку нужно будет повторить после чипирования).
В калининградском аэропорту поймали владельца пуделя, который хотел вывезти собаку в ЕС по поддельной справке от бешенства. Летом прошлого года калининградские зооволонтёры спасли кота Томаса, которого оставили на границе в переноске. Причины, по которым от животного решили избавиться, до сих пор неизвестны.