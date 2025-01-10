Движение по ул. Лысогорской в Нижнем Новгороде ограничили до 10 км/ч

Работы по строительству надземного пешеходного перехода начались осенью 2023 года. Он состоит из одного пролета длиной 30 м, выполненного из высокотехнологичных алюминиевых сплавов, и двух лестничных сходов из композитных материалов, расположенных параллельно существующей дороге. В итоге вся конструкция имеет высокую устойчивость к коррозии. Ширина прохожей части — 3 м.