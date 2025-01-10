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Движение по ул. Лысогорской в Нижнем Новгороде ограничили до 10 км/ч

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, на участке ул. Лысогорской от дома № 140 до дома № 174 в направлении набережной Гребного канала ограничили максимальную скорость движения транспортных средств.

Согласно информации, теперь водители могут передвигаться там со скоростью до 10 км/ч.

Отмечается, что изменения необходимы для предотвращения ДТП на улице с несколькими крутыми поворотами на съезде.

В частности, нарушения скоростного режима будут фиксироваться камерами фотовидеофиксации с последующим привлечением водителя к административной ответственности.

Напомним, ранее для пешеходов в районе поселка Ждановский в Нижегородской области открылся новый надземный переход.

Работы по строительству надземного пешеходного перехода начались осенью 2023 года. Он состоит из одного пролета длиной 30 м, выполненного из высокотехнологичных алюминиевых сплавов, и двух лестничных сходов из композитных материалов, расположенных параллельно существующей дороге. В итоге вся конструкция имеет высокую устойчивость к коррозии. Ширина прохожей части — 3 м.