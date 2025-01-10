Какая будет погода в Казахстане 11 января

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. Циклон и его фронтальные разделы будут формировать 11 января погоду на северо-востоке и востоке страны, здесь сохраняется снег с метелью, погоду остальной части территории республики будет обуславливать поле высокого давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман.