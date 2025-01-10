Какая будет погода в Казахстане 11 января

На севере Казахстана в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 8−18 мороза, на востоке страны столбики термометра достигнут отметки 10−27 мороза, а на остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.
В Абайской области по данным синоптиков ночью и утром на севере, востоке и в центре прогнозируется снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке, юге области 18−23 мороза, днем 4−9, на востоке области 13 мороза.
В Акмолинской области осадков не обещают. На западе, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на западе, юге области 16, днем 3−8 мороза.
В Актюбинской области будет без осадков. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, днем 3−8 мороза.
В Алматинской области без осадков. На юге, в горных районах области на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Атырауской области осадков не обещают. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 0−5 тепла.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается снег, метель. На севере, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, юго-востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, в центре области 18−23 мороза, днем 4−9, на севере, востоке области 14 мороза.
В Жамбылской области будет без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на севере, в горных районах области 14 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Жетысуской области осадков не обещают. Ветер восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, в центре, горных районах области 17−22 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке возможны небольшие осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0−5 мороза, на западе области 3 тепла.
В Карагандинской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юго-востоке области 22−27, на севере области 8 мороза, днем 5−10, на востоке области 15 мороза.
В Костанайской области будет без осадков. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке, юге области 17, днем 3−8 мороза.
В Кызылординской области осадков не обещают. На востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 2 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на востоке области 6 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, утром и днем на западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 6−11 мороза, днем 3−8 тепла, на северо-востоке области 0 градусов.
В Павлодарской области ночью на севере и востоке ожидается снег, низовая метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области осадков не обещают. На юго-западе, западе области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юго-западе области 15, днем 4−9 мороза.
В Туркестанской области будет без осадков. На горных перевалах области низовая метель. На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 10 мороза, днем 5−10 тепла, на севере области 0 градусов.
В Улытауской области без осадков. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 22, днем 4−9, на востоке области 11 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 0−2 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 7−9 тепла.