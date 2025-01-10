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Более 1600 сайтов с незаконными лекарствами заблокировали в Ростовской области

В Ростовской области заблокировали мошеннические сайты с лекарствами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение 2024 года заблокировали 1613 сайтов, через которые велась незаконная продажа лекарств. Об этом рассказали в Росздравнадзоре.

— Мошенники привлекали внимание покупателей скидками и подарками, обещали бонусы за покупки, — отметили в надзорном ведомстве.

Как оказалось, чаще всего лжеаптекари торговали таблетками для повышения потенции (40% от общего числа), гинекологическими медикаментами и антикоагулянтами (30%), а также лекарствами от гепатита и психотропными препаратами.

Росздравнадзор напоминает: покупать лекарства нужно только на сайтах аптек, получивших разрешение на дистанционную торговлю.