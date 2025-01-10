Союзный безвиз начнет действовать с 11 января

Если в отношении одного из двух государств с третьей страной действует безвиз, то для въезда в Беларуси и Россию достаточно удостоверения личности, признаваемых Беларусью и Россией. Однако если в одной стране действует безвиз с третьей страной, а в другой — нет, то для въезда в последнюю потребуется виза.