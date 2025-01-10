Союзный безвиз начнет действовать с 11 января

«Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств — участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России».
В соответствии с документом Беларусь и Россия взаимно признают визы, которые дают право на въезд и пребывание на территории двух стран, а также отметки о пересечении внешних границ Союзного государства.
В документе указано, что иностранцы и лица без гражданства, въезжающие в Беларусь или Россию с целью пребывания или транзита с визой одной из двух стран, а также признаваемое обоими государствами удостоверение личности, могут находиться на территории Союзного государства в течение всего срока действия визы.
Если в отношении одного из двух государств с третьей страной действует безвиз, то для въезда в Беларуси и Россию достаточно удостоверения личности, признаваемых Беларусью и Россией. Однако если в одной стране действует безвиз с третьей страной, а в другой — нет, то для въезда в последнюю потребуется виза.
«Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного мероприятия одной страны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории другой страны без виз в течение срока действия указанных документов».