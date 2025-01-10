Жителей Ростова предупредили об отключении воды

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».
Так, с 9 часов утра 16 января и до этого же времени 17 января воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам: улица. Судостроительная — улица Ефремова — улица 2-я Володарского — улица 1-я Круговая — улица Портовая.
Причиной временных неудобств стало переподключение нового участка водопровода. Работы будут проводиться на улице 2-ой Володарского. Жителям стоит заранее позаботиться о запасах воды.