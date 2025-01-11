Ребёнка без денег на проезд в Красноярске проводил домой водитель автобуса

2 января в Красноярске водитель автобуса 88 маршрута помог мальчику около 8 лет, который потерял деньги на проезд. Об этом сообщили городском департаменте транспорта.
Ребёнок зашёл в автобус в микрорайоне Ветлужанка и признался, что деньги у него отобрали. Он направлялся в микрорайон Зелёная Роща, путь до которого занимает более полутора часов. Выходить он собирался поздно вечером, около 22:00, при этом телефона для связи с мамой у него не было.
Водитель решил не отпускать мальчика одного. Завершив свой рейс, он лично проводил ребёнка до дома и передал его матери. Женщина выразила благодарность за помощь и заботу.
В дептрансе отметили, что такой поступок отражает ответственность и человечность сотрудников, которые ежедневно заботятся о пассажирах.