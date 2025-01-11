Ребёнка без денег на проезд в Красноярске проводил домой водитель автобуса

Ребёнок зашёл в автобус в микрорайоне Ветлужанка и признался, что деньги у него отобрали. Он направлялся в микрорайон Зелёная Роща, путь до которого занимает более полутора часов. Выходить он собирался поздно вечером, около 22:00, при этом телефона для связи с мамой у него не было.