Теннисист Чесноков оценил потенциал красноярки Андреевой в дуэте со Шнайдер

Чесноков отметил, что для достижения успеха теннисисткам необходимо продолжать упорно работать, несмотря на то, что их приоритетом остаются выступления в одиночном разряде. В качестве примера успешного совмещения форматов он привел пару Макарову и Веснину, которые, проиграв в первом круге одиночного разряда на «Ролан Гаррос», сумели выиграть парный турнир.