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Теннисист Чесноков оценил потенциал красноярки Андреевой в дуэте со Шнайдер

Известный российский теннисист Андрей Чесноков выразил уверенность в потенциале молодой российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на предстоящем Australian Open.

Источник: Getty Images

Его цитирует «РБ Спорт».

По его мнению, спортсменки, успешно сыгравшиеся в дуэте, имеют реальные шансы на завоевание титула в парном разряде турнира, который стартует 12 января.

Чесноков отметил, что для достижения успеха теннисисткам необходимо продолжать упорно работать, несмотря на то, что их приоритетом остаются выступления в одиночном разряде. В качестве примера успешного совмещения форматов он привел пару Макарову и Веснину, которые, проиграв в первом круге одиночного разряда на «Ролан Гаррос», сумели выиграть парный турнир.

Стоит отметить, что Андреева и Шнайдер уже доказали свой высокий уровень, завоевав серебряные медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где они уступили только итальянскому дуэту Сары Эррани и Ясмин Паолини в финальном матче.

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