Теннисист Чесноков оценил потенциал красноярки Андреевой в дуэте со Шнайдер

Его цитирует «РБ Спорт».
По его мнению, спортсменки, успешно сыгравшиеся в дуэте, имеют реальные шансы на завоевание титула в парном разряде турнира, который стартует 12 января.
Чесноков отметил, что для достижения успеха теннисисткам необходимо продолжать упорно работать, несмотря на то, что их приоритетом остаются выступления в одиночном разряде. В качестве примера успешного совмещения форматов он привел пару Макарову и Веснину, которые, проиграв в первом круге одиночного разряда на «Ролан Гаррос», сумели выиграть парный турнир.
Стоит отметить, что Андреева и Шнайдер уже доказали свой высокий уровень, завоевав серебряные медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где они уступили только итальянскому дуэту Сары Эррани и Ясмин Паолини в финальном матче.