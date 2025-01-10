Сезон «Лыжных стрел» откроется в Петербурге 11 января

В Петербурге открывается сезон традиционных «Лыжных стрел». Всех любителей здорового образа жизни 11 января электропоезда доставят в Шапки и Орехово. А 12 января откроется направление в Токсово. Об этом пишет «Петербургский дневник».
Поезд в Шапки двинется с Московского вокзала в 9:10, спустя 28 минут он остановится в Колпино, а в 10:40 прибудет в пункт назначения. В Орехово поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10, а прибудет в 10:35. Поезд в Токсово стартует с того же вокзала в 10:45, прибытие в 11:20.
— Во всех трех местах оборудованы лыжные трассы, на которых будут работать профессиональные инструкторы. В Шапках и Орехово для любителей лыжных прогулок предусмотрены дистанции в 5, 10 и 15 километров, в Токсово — 5, 7,5 и 10 километров в в формате «Горки» или 6 километров в формате «Болото», — добавили в издании.
В обратном направлении поезд из Шапок стартует в 15:30, прибудет в 16:50. Из Орехово электричка тронется в 15:15 и окажется на вокзале в 16:33, а из Токсово отправится в 15:56 и высадит пассажиров в 16:33.