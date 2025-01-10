Сезон «Лыжных стрел» откроется в Петербурге 11 января

Поезд в Шапки двинется с Московского вокзала в 9:10, спустя 28 минут он остановится в Колпино, а в 10:40 прибудет в пункт назначения. В Орехово поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:10, а прибудет в 10:35. Поезд в Токсово стартует с того же вокзала в 10:45, прибытие в 11:20.