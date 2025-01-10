Разработана система для мгновенного сбора данных и управления приборами

«Оказалось, что в индустрии ситуация ничуть не лучше, чем в науке: доступны только очень сложные и негибкие системы, требующие длительного изучения и настройки. Попутно мы обнаружили, что есть большой спрос на гибридные системы, включающие моделирование и оптимизацию в пакет инструментов для решения индустриальных задач, и поняли, что у проекта большое будущее», — рассказал руководитель проекта, директор Центра научного программирования МФТИ Александр Нозик.