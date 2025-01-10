Разработана система для мгновенного сбора данных и управления приборами

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали уникальную систему сбора данных и управления приборами следующего поколения (SCADA-систему), сообщили в пресс-службе МФТИ. Она позволит существенно ускорить внедрение автоматизации промышленных процессов предприятия и снизить затраты на нее.
«Новая технология создана разработчиками Центра научного программирования Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Разработка основана на современных методах работы с данными и реактивном подходе. Она не имеет аналогов как на российском, так и на зарубежном рынках. В сложных приборах (например, медицинских), время внедрения, и как следствие, стоимость разработки можно уменьшить в два раза», — отметили в пресс-службе.
Традиционные SCADA-системы, как пояснили ученые, имеют архитектуру, которая затрудняет реализацию сложной логики и требует синхронного сбора данных. Это приводит к критическим задержкам, особенно на предприятиях с большим количеством устройств.
«Оказалось, что в индустрии ситуация ничуть не лучше, чем в науке: доступны только очень сложные и негибкие системы, требующие длительного изучения и настройки. Попутно мы обнаружили, что есть большой спрос на гибридные системы, включающие моделирование и оптимизацию в пакет инструментов для решения индустриальных задач, и поняли, что у проекта большое будущее», — рассказал руководитель проекта, директор Центра научного программирования МФТИ Александр Нозик.
На данный момент создан работающий прототип, который уже внедряется в промышленные проекты. Например, технология использована в новой версии спутникового терминала, разработанного совместно с Центром телекоммуникаций МФТИ. Также инструменты внедрены в систему сбора данных эксперимента «Троицк ню-масс» по поиску стерильных нейтрино.
Разработчики уверены, что новая технология не только упростит процесс модернизации и расширения производственных мощностей, но и повысит общую эффективность работы предприятий.