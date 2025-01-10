Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде открылся Дом семьи

В декабре прошлого года в Калининграде открылся Дом семьи: учреждение разместилось в здании бывшего детского сада, реорганизованного в местную общественную организацию.

Источник: КалининградLive

В Доме семьи проводятся занятия для представителей старшего поколения и молодежи. Дом семьи осуществляет образовательные, культурные и досуговые мероприятия для поддержки института семьи и семейных ценностей. Всего работает 33 направления, любой желающий может найти занятие по душе.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова выразила благодарность всем причастным к созданию Дома семьи и выразила надежду на его процветание: «Мы все так устали от социальных сетей, нам всем нужно живое общение. Это очень здорово, что мы возвращаемся к встречам, проводим время вместе, общаемся, делимся опытом».