В Калининграде открылся Дом семьи

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова выразила благодарность всем причастным к созданию Дома семьи и выразила надежду на его процветание: «Мы все так устали от социальных сетей, нам всем нужно живое общение. Это очень здорово, что мы возвращаемся к встречам, проводим время вместе, общаемся, делимся опытом».