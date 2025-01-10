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Белтелеком первым в Беларуси открыл доступ к российскому онлайн-кинотеатру Wink

Российский онлайн-кинотеатр Wink, выпустивший «Слово пацана», пришел в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Российский онлайн-кинотеатр Wink, который в 2024 году выпустил нашумевший сериал «Слово пацана», пришел в Беларусь. Первым доступ к платформе открыл «Белтелеком».

— Теперь абонентам «Белтелеком» доступна огромная библиотека Wink: более 35 000 фильмов и сериалов, в том числе эксклюзивные проекты Wink Originals: «Слово пацана», «Комбинация», — проинформировали в телеграм-канал белорусского оператора связи и интернета.

К слову, у белорусов есть возможность оформить бесплатную подписку на срок в 30 дней. После окончания бесплатного пробного периода, ежемесячная плата составит 6,9 белорусского рубля в месяц.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков назвал недружественной России соседствующую с Беларусью Литву (тут про это).