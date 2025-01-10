Студент МФТИ Петр Ветчинкин покончил с собой после звонков мошенников

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена хронология событий ужасного одного дня 21 декабря: примерно с 12 часов сын находился в непрерывной переписке и отвечал на звонки с неизвестными лицами. В 17.55 он вышел из дома, где находился на выходных вместе со мной и дочерью, после этого мобильный телефон был сразу выключен. В ходе следствия установлено время смерти примерно в районе 20.00. Тело было найдено в нескольких кварталах от дома», — написала она (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).