Какие сериалы выходят в январе 2025 года

Долгожданное продолжение выдающегося офисного сай-фай-триллера про корпорацию, чьи сотрудники проходят через специальную процедуру «разделения». Она расщепляет сознание человека на две личности, рабочую и нерабочую, которые переключаются по прибытию и убытию с работы — и не имеют доступа к воспоминаниям друг друга. Подробнее о первом сезоне шоу мы писали здесь.