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Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают пройти не только в горах, но и в степях, и на побережье. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: -4° 3 м/с 54% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

По словам Тишковца, в Крыму в первую декаду января под влиянием западного крыла азиатского антициклона наблюдалась «чрезвычайная аномалия тепла»: средняя температура воздуха на полуострове была на 5 градусов выше январской нормы. Это, в частности, привело к тому, что Симферополь встретил Рождество 7 января при +17,7 градусов, то есть с апрельскими показателями, заметил эксперт.

Но к концу текущей недели все изменится, считает Тишковец.

«Самое интересное ждет жителей Крыма в предстоящие выходные. Намечаются кардинальные перемены в атмосфере», — предрек специалист.

По его словам, в ночь на субботу, 11 января, погода еще будет достаточно спокойной, хотя облачность уже начнет увеличиваться, а температура понижаться — до +6… +11.

В дневные же часы на полуостров прорвется холодная фронтальная система, которая принесет с собой ливни — в горах они пройдут вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом начнет понижаться так, что ночью будет теплее, чем днем.

«Ночью +6… +11, а днем +5.. +10. То есть обозначится обратный суточный ход», — уточнил Тишковец.

В воскресенье он обещает Крыму еще более «сложную погоду» из-за проникновения вдоль холодного фронта и в тыловую часть атлантического циклона более холодного воздуха полярного происхождения.

«Поэтому ночью до +1… + 6, а днем +2… +7. И осадки начнут переходить в смешанное агрегатное состояние. Причем не только в горах, но и в долинных формах рельефа. Природа вернет погодные условия в Крыму в рамки климатической нормы».

сказал Тишковец

Он напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, нормой для Крыма в эти дни января является +4 градуса днем.

Ранее, в канун новогодних праздников, Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5−2 градуса теплее положенной климатической нормы.

О том, что в Крыму на выходных выпадет снег на днях предупреждала также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.