Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

По словам Тишковца, в Крыму в первую декаду января под влиянием западного крыла азиатского антициклона наблюдалась «чрезвычайная аномалия тепла»: средняя температура воздуха на полуострове была на 5 градусов выше январской нормы. Это, в частности, привело к тому, что Симферополь встретил Рождество 7 января при +17,7 градусов, то есть с апрельскими показателями, заметил эксперт.
Но к концу текущей недели все изменится, считает Тишковец.
«Самое интересное ждет жителей Крыма в предстоящие выходные. Намечаются кардинальные перемены в атмосфере», — предрек специалист.
По его словам, в ночь на субботу, 11 января, погода еще будет достаточно спокойной, хотя облачность уже начнет увеличиваться, а температура понижаться — до +6… +11.
В дневные же часы на полуостров прорвется холодная фронтальная система, которая принесет с собой ливни — в горах они пройдут вперемешку с мокрым снегом. Температура при этом начнет понижаться так, что ночью будет теплее, чем днем.
«Ночью +6… +11, а днем +5.. +10. То есть обозначится обратный суточный ход», — уточнил Тишковец.
В воскресенье он обещает Крыму еще более «сложную погоду» из-за проникновения вдоль холодного фронта и в тыловую часть атлантического циклона более холодного воздуха полярного происхождения.
«Поэтому ночью до +1… + 6, а днем +2… +7. И осадки начнут переходить в смешанное агрегатное состояние. Причем не только в горах, но и в долинных формах рельефа. Природа вернет погодные условия в Крыму в рамки климатической нормы».
Он напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, нормой для Крыма в эти дни января является +4 градуса днем.
Ранее, в канун новогодних праздников, Тишковец прогнозировал, что весь январь 2025 года в Крыму будет в среднем на 1,5−2 градуса теплее положенной климатической нормы.
О том, что в Крыму на выходных выпадет снег на днях предупреждала также начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.