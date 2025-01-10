Зима возвращается: погода в Крыму на выходных

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. В Крыму на выходных природа начнет возвращать погоду в многолетние рамки, положенные для января: на полуострове резко похолодает и дожди со снегом обещают пройти не только в горах, но и в степях, и на побережье. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.