Раскрыт механизм тепловой стабильности минерала из «компаса викингов»

Последнее связано с тем, что кордиерит очень слабо расширяется и сжимается под действием колебаний температур, что защищает его от появления трещин и прочих механических дефектов, которые часто возникают при резком нагреве или охлаждении других минералов. Физиков давно интересует то, что обуславливает это необычное свойство «компаса викингов» и как можно воспроизвести его в других материалах.