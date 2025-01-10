ГАИ высказалось об использовании мобильного телефона за рулем в Беларуси

В ГАИ напомнили белорусам-автолюбителям о запрете использования мобильных телефонов за рулем во время движения.
Как констатировали с телеграм-канале ГАИ Минска, «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой».
Соответствующие нормы определены действующей в Беларуси редакцией Правил дорожного движения.
Как пояснили в ГАИ, если водитель держит в руках телефон, но он утрачивает возможность должным образом и с должной скоростью отреагировать на внештатные ситуации, возникающие на дороге. А это — угроза не только для водителя, но и для всех прочих участников дорожного движения.
«За нарушение указанного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 базовых величин», — констатировали в ГАИ. По состоянию на 10 января 2025 года одна базовая величина составляет 42 белорусских рубля, то есть штраф за телефон в руке — 84 BYN.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков назвал недружественной России соседствующую с Беларусью Литву (тут про это).