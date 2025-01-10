ГАИ высказалось об использовании мобильного телефона за рулем в Беларуси

Как пояснили в ГАИ, если водитель держит в руках телефон, но он утрачивает возможность должным образом и с должной скоростью отреагировать на внештатные ситуации, возникающие на дороге. А это — угроза не только для водителя, но и для всех прочих участников дорожного движения.