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ГАИ высказалось об использовании мобильного телефона за рулем в Беларуси

В ГАИ назвали сумму штрафа за использование мобильного телефона за рулем в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ напомнили белорусам-автолюбителям о запрете использования мобильных телефонов за рулем во время движения.

Как констатировали с телеграм-канале ГАИ Минска, «водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой».

Соответствующие нормы определены действующей в Беларуси редакцией Правил дорожного движения.

Как пояснили в ГАИ, если водитель держит в руках телефон, но он утрачивает возможность должным образом и с должной скоростью отреагировать на внештатные ситуации, возникающие на дороге. А это — угроза не только для водителя, но и для всех прочих участников дорожного движения.

«За нарушение указанного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 базовых величин», — констатировали в ГАИ. По состоянию на 10 января 2025 года одна базовая величина составляет 42 белорусских рубля, то есть штраф за телефон в руке — 84 BYN.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков назвал недружественной России соседствующую с Беларусью Литву (тут про это).