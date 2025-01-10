Бывший сотрудник «Башкирэнерго» попытался «хакнуть» сайт предприятия

В 2023 году 33-летний Александр Нургутдинов заразил вирусом сайт предприятия «Башкирэнерго», где он раньше работал. Мужчина хотел заблокировать данные на ресурсе. Из заключения эксперта следует, что вредоносный файл при распаковке мог вывести из строя программу или систему в связи с использованием большого объема памяти или создания чрезмерной нагрузки на процессор, что впоследствии вызывает блокировку всей представленной информации. Однако система защиты обнаружила вирус и уничтожила его, и функционирование сайта никак не пострадало.