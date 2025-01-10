Бывший сотрудник «Башкирэнерго» попытался «хакнуть» сайт предприятия

Жителю Уфы вынесли приговор за компьютерную атаку. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ Башкирии.
В 2023 году 33-летний Александр Нургутдинов заразил вирусом сайт предприятия «Башкирэнерго», где он раньше работал. Мужчина хотел заблокировать данные на ресурсе. Из заключения эксперта следует, что вредоносный файл при распаковке мог вывести из строя программу или систему в связи с использованием большого объема памяти или создания чрезмерной нагрузки на процессор, что впоследствии вызывает блокировку всей представленной информации. Однако система защиты обнаружила вирус и уничтожила его, и функционирование сайта никак не пострадало.
Факт атаки выявили оперативники ФСБ. У злоумышленника изъяли персональный компьютер с накопителем информации, оптический диск и другие предметы, которые имеют значение для расследования. На Александра Нургутдинова завели уголовное дело по статье «Использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Октябрьский районный суд назначил ему два года ограничения свободы. В суде мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу.
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