«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей», — говорится в сообщении театра.
В МХТ уточнили, что Добровольская последний год «боролась с тяжелой болезнью».
Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). После этого играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и в «Современнике-2». В 1991-м пришла в труппу МХТ им. Чехова.
Первую роль в МХТ она сыграла в спектакле «Чайка» по пьесе Чехова (Нина Заречная). Всего она участвовала почти в 30 постановках МХТ, одной из последних была роль Полины Андреевны — тоже в «Чайке».
Добровольская также известна как экранная актриса, она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах.