Умерла Евгения Добровольская

Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). После этого играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и в «Современнике-2». В 1991-м пришла в труппу МХТ им. Чехова.