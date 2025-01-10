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Из-за аномального тепла носорог Ростовского зоопарка вышел из зимнего вольера

В Ростовском зоопарке теплолюбивый носорог вышел на прогулку в январе.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове по-настоящему весеннему теплу рады не только горожане, но и обитатели зоопарка. Так, носорог вышел из зимнего вольера, чтобы насладиться теплой погодой. Об этом сообщили в Ростовском зоопарке 10 января.

В этот день столбики термометров показали аномальные +15 градусов. В город пришла настоящая весна. Теплолюбивый носорог покинул вольер и наслаждался теплым солнцем и хорошей погодой.

По словам сотрудников зоопарка, животное спокойно может находиться на улице даже при +7 градусах. А вот слоны остались в зимнем вольере, где радостно встречали всех посетителей.