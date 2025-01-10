Пропал в день Рождества: уже три дня идут поиски 36-летнего жителя Стерлитамака

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже три дня. 7 января он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные короткие волосы, а также голубые глаза. Была одет в черную куртку, темную спортивную форму и черные кроссовки.