Пропал в день Рождества: уже три дня идут поиски 36-летнего жителя Стерлитамака

В башкирском городе Стерлитамак пропал 36-летний Вячеслав Колесников. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшего неизвестно уже три дня. 7 января он ушел из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулся. У мужчины рост 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные короткие волосы, а также голубые глаза. Была одет в черную куртку, темную спортивную форму и черные кроссовки.
Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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