«Взаимно признают визы на въезд и пребывание в Беларуси и РФ». Союзный безвиз Беларуси и России начнет действовать с 11 января 2025 года

В субботу, 11 января 2025 года, вступает в силу соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз. Как пишет БелТА, соответствующей информацией поделились в МИД Беларуси.
«В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства», — сообщает названный выше источник.
Вместе с тем, каждая из сторон, то есть и Беларусь, и Россия имеет право отказать во въезде (либо сократить срок пребывания) на свою территорию любого иностранца.
Ранее мы писали о том, что в ГАИ Минска сказали белорусским автомобилистам о том, какой штраф грозит за использование мобильного телефона за рулем во время движения (штрафы выросли с 1 января 2025 года).