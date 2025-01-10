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«Взаимно признают визы на въезд и пребывание в Беларуси и РФ». Союзный безвиз Беларуси и России начнет действовать с 11 января 2025 года

Союзный безвиз Беларуси и России начнет действовать с 11 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 11 января 2025 года, вступает в силу соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз. Как пишет БелТА, соответствующей информацией поделились в МИД Беларуси.

«В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства», — сообщает названный выше источник.

Вместе с тем, каждая из сторон, то есть и Беларусь, и Россия имеет право отказать во въезде (либо сократить срок пребывания) на свою территорию любого иностранца.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ Минска сказали белорусским автомобилистам о том, какой штраф грозит за использование мобильного телефона за рулем во время движения (штрафы выросли с 1 января 2025 года).