Названа причина смерти актрисы Евгении Добровольской

В 2024 году она заметно сбросила вес, что вызвало появление слухов о её здоровье в средствах массовой информации. Окончательные обстоятельства её смерти будут озвучены позже, после проведения экспертизы.
Как уже сообщал Life.ru, о смерти артистки известила пресс-служба МХТ. В течение последнего года Евгения Добровольская боролась с серьёзной болезнью, сохраняя оптимизм. Театральное учреждение выразило свои соболезнования родственникам артистки — её сыновьям Степану, Николаю и Яну, а также дочери Анастасии.
На протяжении 33 лет карьеры Добровольская исполнила множество ведущих ролей на сцене МХТ, её дебютной работой стала роль Нины Заречной в пьесе «Чайка». Артистка также запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», а также по сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и множеству других проектов.