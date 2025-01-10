Названа причина смерти актрисы Евгении Добровольской

На протяжении 33 лет карьеры Добровольская исполнила множество ведущих ролей на сцене МХТ, её дебютной работой стала роль Нины Заречной в пьесе «Чайка». Артистка также запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», а также по сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и множеству других проектов.