Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Актриса Евгения Добровольская, по предварительным данным, ушла из жизни в результате острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Mash.

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году она заметно сбросила вес, что вызвало появление слухов о её здоровье в средствах массовой информации. Окончательные обстоятельства её смерти будут озвучены позже, после проведения экспертизы.

Как уже сообщал Life.ru, о смерти артистки известила пресс-служба МХТ. В течение последнего года Евгения Добровольская боролась с серьёзной болезнью, сохраняя оптимизм. Театральное учреждение выразило свои соболезнования родственникам артистки — её сыновьям Степану, Николаю и Яну, а также дочери Анастасии.

На протяжении 33 лет карьеры Добровольская исполнила множество ведущих ролей на сцене МХТ, её дебютной работой стала роль Нины Заречной в пьесе «Чайка». Артистка также запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», а также по сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и множеству других проектов.

театр