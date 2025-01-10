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Беларусь может пригласить на учения «Запад-2025» наблюдателей от стран ЕС и НАТО

В Беларусь могут приехать военные эксперты НАТО.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь могут приехать военные эксперты НАТО, официальный Минск может пригласить наблюдателей от стран ЕС и Североатлантического альянса на учения «Запад — 2025».

Соответствующее заявление, как сообщает официальный телеграм-канал сделал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны нашей страны Валерий Ревенко.

— Мы планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнеров на данное учение. Замысел вырабатывается, кого пригласить на какие этапы. Мы относимся положительно и к ряду государств-членов Евросоюза, отдельным странам-членам НАТО, — отмети Валерий Ревенко.

Ранее мы писали о том, что с начала января 2025 года в Беларуси повысили штраф за езду с мобильным телефоном в руках (тут про это). Рассказывали мы и о том, что литовский перевозчик пытался провести без декларации около 11 тысячи пачек кофе — теперь он заплатит огромный штраф (все подробности здесь).