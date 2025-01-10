Беларусь может пригласить на учения «Запад-2025» наблюдателей от стран ЕС и НАТО

Ранее мы писали о том, что с начала января 2025 года в Беларуси повысили штраф за езду с мобильным телефоном в руках (тут про это). Рассказывали мы и о том, что литовский перевозчик пытался провести без декларации около 11 тысячи пачек кофе — теперь он заплатит огромный штраф (все подробности здесь).